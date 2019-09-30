TGS İBB şirketi Hamidiye ile anlaşmasını bitirdi

Airport Haber’de yer alan bilgilire göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait su markası Hamidiye ile THY’nin iştirak şirketi TGS yer hizmetleri şirketi arasındaki anlaşma bitirildi. TGS bundan böyle suyu Hamidiye yerine Sırma’dan alacak.

Turkish Ground Services firmasından yapılan duyuru ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden biri olan Hamidiye marka su alımının durdurulduğu belirtildi. TGS’den gönderilen duyuruda, 30 Eylül (bugün) itibariyle personel içme suyu alımı yapılan Hamidiye A.Ş ile sözleşmenin sona erdiği bugünden itibaren Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ ile devam edileceği vurgulandı.

Bilindiği gibi THY uçaklarında da bardak su olarak Hamidiye, şişe bu olarak ise Sırma marka sular kullanılıyordu. Benzer kararın THY için verilip verilmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.