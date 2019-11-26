Aile bütçesinin yükü bir yılda 522 TL arttı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 102,83 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 849,62 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 577,94 TL olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcamasındaki artış tutarı 160 TL oldu. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim Kasım 2019'da şu şekilde oldu:

*Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,16 oranında arttı.

*Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 8,33 oranına ulaştı.

*Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 8,24 oldu.

*Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,89 olarak hesaplandı.