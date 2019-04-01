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Türk işçiler Japonya’ya gidebilecek

Japonya yabancı işçi kabul edilmeyen ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

17:23 -
Haberler Ekonomi
Türk işçiler Japonya’ya gidebilecek

Dışişleri Bakanlığı, Japonya’da, yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Japonya´da, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren, yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye´nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz” denildi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 17:24 01.04.2019
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