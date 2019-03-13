Vatandaşın bankaya borcu 511 milyar lira

Döviz mevduatlarında dolar cinsinden artış ise 12 milyar dolar oldu. Bankalardaki mevduatın yarısından fazlasını yabancı para cinsinden açılmış mevduatlar oluşturdu. Bankaların verdiği krediler 29 milyar lira arttı ve 2 trilyon 422 milyar lira oldu. Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise 10.3 milyar lira (yüzde 11) artarak 1 Mart itibarıyla 104 milyar liraya çıktı.

Vatandaşların bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 1 Ocak-1 Mart 2019 tarihleri arasında 511.3 milyar lira oldu. Yurtiçinde gerçek ve tüzel kişilere ait 93 milyon 772 bin 213 adet hesap bulunuyor. Bu hesaplardan 1 milyon lira ve üzeri mevduat hesabı olanların sayısı yüzde 0.17'si yani 163 bin 180 adet. Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki toplam mevduatları 1 trilyon 898 milyar 572 milyon lira. 163 bin 180 adet hesapta duran mevduat tutarı ise 1 trilyon 24 milyar 777 milyon lira. Toplam mevduatlara 1 milyon liranın üzerindeki mevduatların oranı yüzde 54.'ü buluyor.