Yarım kalan inşaat tamamından pahalı

AKP iktidarı, Kamu İhale Kanunu'nun sadece deprem ve afet gibi olağanüstü acil haller için öngördüğü “21/b” maddesini kullanarak, kendisine yakın şirketlere ihale dağıtmaya devam ediyor. Madde bu defa Konya'daki hızlı tren garı projesi için devreye sokuldu.

TCDD, 2016 yılında işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20'nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 66.8 milyon liraya Altındağ İnşaat'a ihale etti. İnşaat için 15 ay süre belirlendi. Garın 2017 yılının Ekim ayında açılması öngörülüyordu ancak planlar yine tutmadı.

ÖZEL OLARAK DAVET EDİLDİ

Herkes inşaatın bitmesini beklerken TCDD yeni bir ihale açtı. Ancak bu defa ihalenin şekli değiştirilerek, olağanüstü haller için düşünülen “21/b pazarlık usulü”yle yapıldı.12 Kasım'da yapılan yeni ihale, özel olarak davet edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi Rize Güneysulu olan Fatih Erdoğan'ın şirketi Pasifik İnşaat'a verildi.

Dışarıdan bakıldığında kaba inşaatı büyük oranda tamamlandığı görülen projede, ihale rakamının ilkinin üzerine çıkarak 77.2 milyon TL olarak belirlenmesi de dikkat çekti. İhale sonuç ilanında işin 17 Haziran 2020'de biteceği belirtildi.

Kamuoyu yakından tanıyor

Geçmişte Next Level projesiyle gündeme gelen Pasifik İnşaat, kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Pasifik İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın eşi Asuman Erdoğan 2009 AKP Olağan Genel Kongresi'nde Ana Kademe MKYK Üyeliği'ne seçildi. 2018 yılına kadar, beş dönem boyunca bu görevine devam etti. Halen Ankara Milletvekili olan Asuman Erdoğan, Dışişleri Komisyonu Üyesi ve Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak görev yapıyor. Pasifik İnşaat daha önce başkentin en geniş imarlı arazisinde geliştirdiği Ankara Merkez projesiyle ilgili yine Sözcü'nün haberiyle gündeme gelmişti. Emlak Konut'un maket üzerinden 842.7 milyon liralık alım yaparak, henüz çivi çakılmamış projeye para aktarması büyük tepki toplamıştı.