Yerli ve milli yapay zeka t-ona tanıtıldı

Bugüne kadar IoT (Nesnelerin İnterneti), Endüstri 4.0 ve bulut sistemleri gibi geleceğin başlıca teknolojilerinin yapı taşlarını oluşturan kablosuz veri aktarımı, verilerin sıkıştırılması ve saklanması alanlarında birçok ürüne imza atan Armoya, ihtiyaç duyduğu bütün devre tasarımlarını ve yazılımlarını geliştirdikleri yapay zeka mühendisi t-ona ile tasarladığını belirtiyor.

‘YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞA ÇÖZÜM OLACAK’



Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akman, ürettikleri yapay zeka mühendisi “t – ona”'ya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

“Armoya olarak 2013 yılından bu yana teknoloji odaklı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Yıllardır süregelen geceli gündüzlü çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkarttığımız tasarım ve yazılım yapay zeka mühendisi “t-ona”'yı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Günümüzde yaşanan ticaret savaşlarının dijital dünyaya sıçraması, hemen hemen yaşamın tüm alanına nüfuz etmiş olan teknolojiye erişimin kısıtlanması anlamına gelebiliyor. Ülke olarak milli ürünlerin üretimine yoğunlaştığımız bir dönemde “t–ona”, savunmadan telekomünikasyona, sağlıktan otomotive, elektronikte sanayi – endüstriye kadar engin bir yelpazede adeta sınırsızca ışık hızında hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. t – ona'nın ülkemiz için önem taşıyan sektörlerde kullanılabilmesi, hem yurt dışına bağımlığımızı büyük ölçüde azaltacak hem de ülkemizi 2023 yılı hedeflerine yaklaştıracak bir faktör olacak.”

ELEKTRONİK VE YAZILIM PROJELERİ OLUŞTURMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

T – ona'nın çalışma prensiplerine değinen Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Grup Başkanı Tuncay Uludağ, “t – ona, elektronik ve yazılım projeleri oluşturmak için geliştirilmiş, bir yapay zeka algoritmasıdır diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“t–ona matematik, fizik, kimya, elektronik ve yazılım alanlarında mühendislik projeleri geliştirmek için eğitilmiş bir yapay zeka algoritmasıdır. Yıllarca süren çalışmalar neticesinde mühendislik dallarında kullanılan tüm formül ve standartlar t-ona sistemine öğretilmiştir. T-ona sistemine eklenen bu bilgiler yapay zeka tarafından kullanılan araç ve kaynakların bir kısmını oluşturmaktadır.

Elektronik projelerin temelini oluşturan aktif ve pasif elektronik parçaların iç yapısını oluşturan tüm malzeme bilimine hâkim olan t-ona, bir elektronik projeyi fizik, kimya ve materyal bilimini kullanarak tasarlar. Dünyanın önde gelen elektronik malzeme üreticileri, PCB ve PCB hammadde üreticileri datasına sahip olan t-ona, bir malzemenin şematik ve footprint(ayakizi) çizimlerini otomatik olarak oluşturabilmekte ve seçebilmektedir, PDF dosyalarından birçok datayı alabilmekte ve işleyebilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, t – ona 'ya devre veya yazılımın temel bilgileri verildikten sonra devreleri çiziyor, parçaları seçiyor, gömülü yazılım araçlarını hazırlıyor ve baskı devreyi tasarlıyor. Tasarımcıya yalnızca bunları bir araya getirmek kalıyor. Daha sonra tasarımcı, gerekli yazılımını yazmak için yapay zeka algoritmasına ana başlıkları giriyor ve t – ona, diğer süreçleri tamamlayarak çok kısa zamanda ve hatasız olarak yazılım, şematik ve devre çizimlerini tasarlıyor.

Ülkemizde ve dünyada FPGA tasarımı gerçekleştiren çok az sayıda firma bulunmakta ve bu firmaların bir çoğu FPGA geliştirirken lisans bedellerini ödedikleri hazır IP (Intellectual Property – Fikri mülkiyet) 'leri kullanmaktadır. FPGA ile geliştirilmiş projeler boyut olarak çok küçük yer kaplarlar, bunun sebebi bir FPGA yüzlerce elektronik yarıiletken parçanın yapabildiğinden çok daha fazlasını çok daha yüksek hızlarda yapabilmektedir. Radar'lar, Yüksek hızlı ölçüm sistemleri, Görüntü tanıma ve Manyetik Rezonans görüntüleme sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünler sadece FPGA gibi ASIC tasarımlar ile yüksek kalitede üretilebilir.