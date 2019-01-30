Yolsuzlukta 14 basamak düştük

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2018 Yolsuzluk Algı Endeksi'ni açıkladı. Geçen yıla kıyasla bir puan artış gösteren Türkiye, 41 puanla 180 ülkenin yer aldığı endeksin 78'inci sırasında yer aldı. Türkiye, 2012 yılından bu yana endekste en çok gerileyen beş ülke arasında. Son 5 yılda en çok puan kaybeden beş ülke Santa Lucia (-16), Bahreyn (-15), Suriye (-13), Macaristan (-9) ve Türkiye (-8) oldu. Raporda, Türkiye'nin “kısmen özgür” statüsünden “özgür olmayan” ülkeler kategorisine gerilediği vurgulanarak, “Bu derecelendirme, söz konusu ülkelerdeki hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlardaki geriye gidişi yansıttığı gibi, bağımsız medya ve sivil toplumun hareket alanının keskin biçimde daraldığını göstermektedir” denildi.

DEMOKRASİ ZAYIFLIYOR

Örgütün raporuna göre, dünya genelinde yolsuzlukta artış gözleniyor. 180 ülkedeki durumun değerlendirildiği algı endeksinde, ülkelerin üçte ikisi 100 puan üzerinde yapılan değerlendirmede 50'nin altında puan alarak “yolsuz ülkeler” arasında yer aldı. Hukuk devletinin ve demokratik kurumların zayıflaması, sivil toplum ve bağımsız medyanın toplumdaki alanlarının daralması durumunda bir ülkede yolsuzluk artış gösteriyor. Raporda, son yıllarda dokuz ve sekiz puan kaybeden Macaristan ve Türkiye'deki durum buna örnek gösterildi.

İHALE SÜREÇLERİ “AYKIRI”

Derneğin internet sayfasında yer alan açıklamada, “2018 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Bu alanlarda yaşanan ihlaller, Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerine çıkmasına engel olmaktadır. Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve liyakat ilkelerine yönelik ihlaller, Kamu İhale Kanunu'nun lafzına ve ruhuna aykırı uygulamalar, kamu özel işbirliği projelerinde ve özelleştirme süreçlerinde kamu çıkarına aykırı ihale süreçleri ve uygulamalar öne çıkan sorunlar arasında görülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflaması ile Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır” ifadelerine yer verildi.