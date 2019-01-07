Ziraat Bankası’na CHP’den tepki

Çiftçiye destek olması için kurulan Ziraat Bankası’nın futbol kulüplerinin borcunu ödeme kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ziraat Bankasının parası var ise kuruluş amacına uygun olarak çiftçilerin borçlarını yapılandırması gerektiğini belirterek, “Önce kuruluş amacın olan ülke çiftçisini koruyacaksın. Vergi vermeyeni değil, üretenin yanında olacaksın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bankalar Birliği, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hazırladığı plana göre kulüp borçlarını Ziraat Bankası üzerinden yapılandırması konusunda açıklamalarda bulundu. Kulüplerin mali tablolarını sunarak borçlarının Ziraat Bankası üzerinden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, “Futbolcu vergi vermez, kulüp vergi vermez ancak bu ülkenin üreticisinin borcuna gelince aslan kesilen Ziraat Bankası çiftçi borçlarını yapılandırma yapmaz” dedi.

“ÇİFTÇİLERE HERGÜN HACİZ GİDİYOR

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2,1 milyon çiftçinin borçlarının bugün itibariyle, 100 milyar lirayı geçtiğini hatırlatan Sarıbal, ürettikleri para etmediği için kamu ve özel sektöre olan borçlarını ödeyemeyen çiftçilere her gün haciz gittiğini belirtti. Sarıbal, üretim yapamaz duruma gelen çiftçilerin borçlarından dolayı tarlasını, traktörünü, evini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çiftçilerin bankalara olan borcunu yapılandırılması gerektiğini ifade eden Sarıbal, “Madem bu ülkede para var. Önce kuruluş amacın olan ülke çiftçisini koruyacaksın. Vergi vermeyeni değil, üretenin yanında olacaksın. Çiftçi borçlarının acilen 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade de yapılandırılması gerekir” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ TARLASINDA İŞÇİ OLDU”

Çiftçinin Tarım Bağ-Kur'una %31,10 zam yapılarak 764,96 lira olmasını eleştiren Sarıbal, “Çiftçiye destek vermeye gelince %11 artır. Zamanında desteğini ödeme, ödeme yapınca müjde diye ver. İş çiftçinin borcuna gelince ortalıkta gözükmeyeceksin. AKP'nin tarım politikaları bu ülke çiftçisini tarlasında işçi olmaya mahkûm etmek üzerine kurmuştur. Bunu artık bu ülkeyi seven herkesin görmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAMU YARARI NEREDE?”

CHP'li Orhan Sarıbal sözlerini şöyle sürdürdü: “Ziraat Bankası, AKP'nin yanlış tarım politikaları nedeniyle ürettikleri para etmediği için, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borçlarını yapılandırmak için kılını kıpırdatmıyor. Tam tersine, çiftçilerin evini, tarlasını, bahçesini, traktörünü hatta hayvanını haciz ediyor. Ama futbol kulüplerinin milyarlarca liralık borçlarını yapılandırıyor. Buradaki amaç nedir? Ziraat Bankasının çiftçinin borçlarını yapılandırmak yerine futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmesinin kamu yararı neresindedir?”