2 bin 300 kişi 6 yıldır korkuyla yaşıyor: “Yağmur yağdığında evimizde kalamıyoruz”

Tokat Kalesi yamaçlarında kurulu olan Semerkant Mahallesi, 6 yıl önce başlayan toprak kayması nedeniyle riskli alan ilan edildi. Mahallede yaşayan 2 bin 300 kişi ise, alanda yaşamlarını sürdürmeye devam etti.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Evi yıkılma tehlikesi altında bulunan Ayşe Temir, devletin kendilerine yardım etmesini isteyerek, “Benim evimde de çatlaklar var. Devletten yardım istiyorum. Özellikle yağmur yağdığı zaman evde kalamıyoruz. Akrabalarımıza gidiyoruz. Seçim zamanı oy istiyorlar seçimden sonra kimse gelmiyor. Gelsinler baksınlar evlerimize” diye konuştu. Diğer bir mahalle sakini Mustafa Top'da evlerinin her an yıkılma korkusu içinde yaşadıklarını aktardı.

“OYUMUZU ALDIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞIYORLAR”

Kendisinin de AKP’li olduğunu dile getiren Ayşe Çiçek, 6 yıldır hiçbir proje yapılmamasını eleştirerek, belediyeden ve valilikten yardım talep ettiklerini söyledi. Çiçek, “Ben de AKP’liyim ama hiçbir yardımını görmedim.Burada bir ev insanların başına yıkılınca mı devlet bize sahip çıkacak? Birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Fakire kimse bir yardım yapmıyor. Zengin olsaydık, bizlere de peşkeş çekerlerdi. Seçimden önce, bir proje sunuyorlar önümüze, oyu aldıktan sonra kayıplara karışıyorlar. Biz nasıl devlete sahip çıkıyorsak, devlet de bize sahip çıksın. Sadece oy zamanı gelmesinler” dedi.

MAHALLENİN TAŞINMASI EKONOMİYE TAKILDI

Mahalle Muhtarı Ferid Yılmaz, “Mahalle 1974 yılında imara kapatılmış. Ama insanlarımız kaçak ev yapmaya devam etmişler. Evlerin yarısının tapusu yok. Evlerin yıkılacağı ve mahallenin başka bir yere taşınacağı söyleniyor. AFAD’dan gelecek maddi kaynak bekleniyor. Ne zaman gelir bilmiyoruz” diye konuştu.

BELEDİYE: EVLER KAÇAK

Diğer taraftan Tokat Belediyesi, bölgede bulunan ailelere yeni evler yaptırmak için AFAD ile görüşme yaptığını ve kaynak beklediklerini aktardı. Belediye, mahalledeki evlerin bazılarının da kaçak olduğunu ileri sürdü.