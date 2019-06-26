6 milyonluk asfaltı söküp yeniden yaptılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü İlçesi’ne yapılan 6 milyon TL'lik asfalt çalışmasının üstünden bir yıl geçmeden asfalt kaldırılarak yerine kilit taşı döşenmesi ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

ÖNCE YAPTILAR SONRA SÖKTÜLER

Geçen yıl ESKİ tarafından İnönü'ye yapılan altyapı çalışması sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede birçok cadde ve sokağa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan yatırım 6 milyon TL olarak açıklandı. Yol çalışmalarının üzerinden bir yıl geçmeden aynı sokaklardaki asfalt sökülerek yerine kilit taş döşenmeye başladı.

SADECE BİR SOKAK

AKP'li İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, asfalt söküm işinin yanlışlıkla işi yapan müteahhit firma tarafından yapıldığını söyledi. Kale Sokağına kilit taşı döşendiğini belirten başkan Bozkurt, “İlçemiz Kale Sokaktaki kilit taşı döşeme işi ihale ile müteahhit firmaya verildi. Yaklaşık 45 metre uzunluğundaki sokağı kilit taşı yapacak olan firma çalışanları, sokağın devamındaki 15 metre sıcak asfaltı yanlışlıkla sökerek kilit taşı döşemişlerdir. Belediyemiz durumu fark ederek firma hakkında tutanak tutmuştur. İşi yapan yüklenici firma 15 metre uzunluğunda yaklaşık 60 metrekarelik alanı tekrar sıcak asfalt ile kaplayacaktır. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu asfaltı sökerek kilit taşı döşüyor olmamız söz konusu değildir” dedi.

DEVLETİN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR

Yollarda herhangi bir ihtiyaç olmamasına rağmen kilit taşı döşenmesini eleştiren ilçe sakinleri, kilit taşı çalışmasının gereksiz olduğunu söyledi. Vatandaşlar, “Yolda herhangi bir aşınma oluşmamışken yok yere kilit taşı için para harcanması tam bir israftır. Verdiğimiz vergilerin amaçsızca kullanılmasına karşıyız. Asfaltlama hizmetinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, kilit taş uygulaması yapılması yanlış. Harcanan paraya, emeğe yazık” şeklinde tepki gösterdi.

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