9 Aralık On Numara sonuçları: İkramiye üçe bölündü!

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Noter huzurunda yapılan 9 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 2, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 25, 26, 33, 36, 37, 41, 42, 48, 53, 57, 59, 61, 63, 78 ve 79 olarak belirlendi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyenler için On Numara sonuçları;

