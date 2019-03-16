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Adalar’da hırsızlık operasyonu

Hırsılık olaylarının sık yaşanmadığı İstanbul Adalar'da bir yıl içinde 14 hırsılık olayı yaşanınca Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi. 

11:53 -
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Adalar’da hırsızlık operasyonu

İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son bir yılda meydana gelen 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarında şüphelilerin aynı tekniği kullandığını belirleyen polis, tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İSTANBUL (AA)

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