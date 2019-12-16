Afete uğrayan çiftçiye 201 lira

Geçen Haziran ayında Eskişehir'i sel ve dolu felaketi vurdu. Eskişehir Valiliği, sel ve dolu felaketinden zarar gören çiftçiler için Cumhurbaşkanlığı'ndan çiftçi başına ortalama 24 bin TL yardım istedi. Cumhurbaşkanlığı, yardımı kişi başına 201 TL'ye düşürdü.

‘BOZDUR BOZDUR HARCA' DEDİLER

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Eskişehir'de Haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinden etkilenen çiftçilerin yardımlarının ödenip ödenmediğini sordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay soru üzerine çiftçiler için AFAD'a 440 bin TL ödenek aktarıldığını söyledi. Çakırözer, kentteki 9 ilçede 2 bin 174 çiftçiyi etkileyen selden sonra bölgeyi tek tek gezdiğini belirterek, “İktidar milletvekilleri de gezdi. Aslında zarar 100 milyon lira. Devletin Valisi ve Tarım İl Müdürü rapor hazırladı. ‘Toplam 53 milyon hasar var' diye yazdılar, Tarım Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiler. Çiftçi başına 24 bin 324 lira hasar bedeli karşılanması gerekiyordu. İşte Meclis'te açıkladılar. Toplam 440 bin lira yardım yapacaklar. Yani çiftçi başına 201 lira. Çiftçiyle ‘Bozdur bozdur harca' diye dalga geçiyorlar” dedi. Oktay'ın yanıtının ‘skandal' olduğunu belirten Çakırözer şöyle konuştu:

‘VALİLİĞİN HESABINA UYMADILAR'

“Eskişehir Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı incelemelerde 2 bin 179 çiftçimiz için 53 milyon lira hasar tespiti yapıldı. Kendi valilerinin, tarım müdürlerinin raporlarına tespitlerine, hesaplarına bile uymuyorlar. Çiftçiye bakışları bu.”

Çakırözer: Derde duyarlı değiller

Sel felaketiyle ilgi ikinci skandal, afet gören 9 ilçeden sadece 3'üne yardım yapılması kararı oldu. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, şunları kaydetti:

“O selden Sarıcakaya, Mihalgazi, Seyitgazi, Odunpazarı, Mihalıççık, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Sivrihisar ilçelerimizdeki 53 mahallede 2 bin 179 çiftçimize ait 114 bin 57 dekar arazi zarar gördü. Bu Valiliğin raporu. Ama Cumhurbaşkanlığı sadece Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar için ödenek veriyor. Diğerlerini görmezden geliyor. Çiftçinin derdine en ufak bir duyarlılıkları yok. Haziran ayında sel vurdu. Aralık ayı geldi tek kuruş ödenmedi. Banka kredilerinin vadesi dolunca, çiftçi çaresizlik içinde ortada kaldı.”