AGD, Ensar Vakfı, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti: Mezuniyet törenleri İslama aykırı

Anadolu Gençlik Derneği, MGV, Alperen Ocakları, Cansuyu Derneği, Cihannüma Derneği, Eğitime Destek Platformu, EHAD, Ensar Vakfı, Hasan Baba Vakfı, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Karesi Vakfı, Katre-Der, Hayrat Vakfı, Kızılay, MEMUR-SEN, MÜSİAD, Öder, Önder, Sancak Derneği, Semerkand Vakfı, TÜGVA, Ulu Çınar Derneği ve Vitamin Gençlik Derneği başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız'ı mezuniyet törenleri konusunda ziyaret etti.

“İSLAMA AYKIRI ORTAMLARDA, GAYRİ AHLAKİ DAVRANIŞLAR SERGİLENİYOR”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Temsilcisi Ersin Güçlü, okullarda yapılan mezuniyet törenlerinin İslama aykırı olduğunu savundu.

Güçlü “Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Okulların kapanması denince sözde ‘mezuniyet’ adı altında yapılan kültürümüz ve inancımızla uzaktan yakından ilgisi olmayan kutlamalar akla geliyor. Bu kutlamalara karşı Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul idarecileri, eğitim sendikaları, özellikle de aile ve velileri duyarlı olmaya davet ediyoruz. Mezuniyet törenleri’ uygulamaları ile İslam’a aykırı ortamlarda gayri ahlaki davranışlar sergileniyor.Müslüman bir ülkede maalesef okullarımızda ahlaki bir değer bırakmayacak şekilde moda, defile, popüler kültür, egemen kültür vb. safsata ve oyunlarla gençlerimiz yozlaştırılarak kendi kültür ve kimliklerinden uzaklaştırılmaktadır. Masum bir mezuniyet programı' şeklinde sunularak gerçekleştirilen, ahlak ve edebimize uymayan birtakım olumsuzlukların yaşandığı uygulama haline dönüyor mezuniyet törenleri. Alkol tüketilen, ahlaka aykırı kıyafetlerin giyildiği ve diğer uygunsuz eylemlerin yapıldığı bu programları tasvip etmemiz mümkün değildir.”

CHP’DEN ÇOK SERT TEPKİ: “MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMALIDIR”

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yapılan ziyaret ve açıklamayı skandal olarak nitelendirdi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alınması gerektiğini belirten Aytekin şunları söyledi: “Bir eğitimci nasıl yurtlarında çocukların tecavüze uğradığı Ensar Vakfı temsilcisini makamında kabul edebilir? Bir eğitimci nasıl eğitimcileri tehdit eden zihniyeti o makamda ağırlayabilir? Bu aymazlığı kabul etmiyoruz. Buradan bir kez daha duyuruyoruz: Balıkesir'de yapılan tek bir mezuniyet töreni iptal edilirse sorumlusu bu şahısları makamında ağırlayan ve onlara bu cesareti veren zihniyetin ta kendisidir. Konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üzerinden o kirli ellerinizi çekmeyi de size öğreteceğiz”