Ahmet Aras: Bodrum’u Bodrumlular yönetecek

Bodrumlu bir ailedensiniz değil mi?



Ben Bodrum'a bundan 300 yıl önce gelmiş bir ailenin son kuşak torunlarıyım. Dedelerimin Kızılhisarlı Mustafa Paşa ve Kaptan-ı Derya Cafer Paşa. Türbeleri Osmanlı Tersanesi'nin orada. Bodrum'a geldiklerinde burada bir tersane kurmuşlar ve Osmanlı Ordusuna kadırgalar, kanyonlar yapıp gönderiyorlarmış. Bodrum o tarihlerde tam olarak bir harabe halindeymiş. Dedelerim burayı ihya etmişler. Ailem ticaretle uğraşıyordu.

Ben de TSK'dan sonra buraya döndüm ve Ortakent'te turizm işletmelerimde yoğunlaştım.

Ortakent Yahşi OYDER Başkanı'yım, Ticaret Odası'nda görevlerim var, Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu'ndayım.

EYVALLAHIM YOK

Neden aday oldunuz Bodrum'a? Ne yapmak istiyorsunuz?

Aile geleneği açısından, tarihsel bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Bodrum'un kültürünü, doğasını ömrümce yaşadım ben, tümünü korumak için aday oldum. Hiç kimseye karşı bir eyvallahım yok benim. Ben tamamen yepyeni bir sayfayım Bodrum için. Önce anlayışı değiştireceğiz biz Bodrum'da.

Nereden başlayacaksınız?

Bodrum Belediyesi 2004 personeli, araç parkıyla tamamen hantal bir durumda şu anda, ilk işimiz bunu değiştirmek olacak. Belediyenin teknolojik ve kurumsal alt yapısını da kuracağız, bir evrak almak için 10 yere gidilmeyecek. Vatandaş sorununu yerinde iletecek ve belediye o sorunun içinde yaşayacak.

Peki, ikinci konu ne?

Sezona çok az kaldı, 15 Nisan'da ilk uçak iniyor Bodrum'a, bu sene ciddi sayıda yabancı turist bekliyoruz. Ama biz hala inşaat halindeyiz, şantiye halindeyiz… Üst yapıda büyük aksaklıklar var şu anda. Acil bir aksiyon planı ile önce Bodrum'u sezona hazırlamak durumundayız.

Üst yapı kadar alt yapı da feci halde…

Biliyorum, haklısınız. Büyükşehir yasası ile birlikte yeni düzenlemeler ancak 5 yılda tamamlanmış, ben bunu gördüm Muğla'da. Su, kanalizasyon ve alt yapı onlarda biliyorsunuz, şimdi artık hizmete dönük yatırımlar başladı. Bu benim uğurum mudur bilmem ama ben aday oldum, bir hafta sonra biz modern Bodrum Otogarı'nın temelini attık.

İçme suyu noktasında da ciddi sıkıntılar var…

Bakın o konu gerçek bir “yandaş ihale” rezaleti. DSİ Bodrum'a su getirdi, bunu da davul zurnayla duyurdu neredeyse. Ama ihaleyi verdikleri müteahhit normalde 10 bar basınç için boru koyması gerekirken,

1 bar basıncı ancak kaldıran cam elyaflı boru kullanmış.

İDEOLOJİK BAKMAM

O yüzden mi sürekli su basıyor Bodrum'a?

Tamamen bu yüzden. Büyükşehir bunu teslim almadı, hem kamu kaynağı çöpe atılmış, hem de patlamalar yüzünden herkes mağdur… DSİ'ne “yeni bir hat yapın” diyoruz, ama müteahhit de kaçmış! Yani nereden baksanız elinizde kalan bir dolandırıcılık hikayesi bu. Sadece yandaşa verilen bir ihale…

Peki siz başkan olduğunuzda nasıl çözeceksiniz bunu?

Ben çözerim merkezi hükümetle bunu. Çünkü ben siyaseti 1 Nisan'da rafa kaldıracağım. O tarihten sonra tek bir şey var; Bodrum. Bodrum'a kaynak nereden gelecekse ve sorun nerede çözülecekse, o noktada ispatı vücut edeceğim… Asla ideolojik bakmam. Sorunların üzerine cesur ve kararlı şekilde gitmek için geliyorum. Onun için bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum.