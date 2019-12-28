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Akdeniz’de korkutan deprem

AFAD'ın son dakika haberine göre; Akdeniz Antalya, saat 04:48'de 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

05:26 -
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Akdeniz’de korkutan deprem

AFAD’ın derinliğini 41.72 km olarak açıkladığı depremin merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak bildirildi.

Antalya deprem son dakika
Son güncelleme: 05:27 28.12.2019
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