Akdeniz’de korkutan deprem

AFAD&#8217;ın derinliğini 41.72 km olarak açıkladığı depremin merkez üssü Antalya Gazipaşa olarak bildirildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/akdenizde-korkutan-deprem-16-5535105","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/akdenizde-korkutan-deprem-16-5535105","pageType":"yazi","pageIdentifier":5535105,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Akdeniz&#8217;de korkutan deprem"});aip('newsArticle', {"identifier":5535105,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/akdenizde-korkutan-deprem-16-5535105/","headline":"Akdeniz&#8217;de korkutan deprem","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Antalya","deprem","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/28/iecrop/32_16_9_1577500003.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1577500007,"datePublished":1577500007,"dateModified":1577500031,"info":"{"seo_news":"false"}"});