Akit TV’nin skandal Kılıçdaroğlu haberine CHP’den sert tepki | Son dakika haberleri

Akit TV’de yer alan bir haberde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için söylenen, “Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor” şeklindeki skandal sözlere CHP’lilerden büyük tepki geldi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak çirkin sözlere, “Sayın Genel Başkanımıza yönelik idam tehdidi, senaryosu tek bir merkezde yazılmış bir planın parçasıdır. AKit TV 'nin ipini elinde tutana sesleniyorum. Biz köklerinde Kuvayı Milliye olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizi bu tehditler yıldıramaz” yanıtını verdi.

“HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEKSİN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise skandal sözlerle ilgili, “Alçak! Bunun hesabını yargı önünde vereceksin. Ahlaksız.” açıklamasını yaptı.

Bir başka CHP’li Veli Ağbaba da, “AKİT TV muhabirinin darağacı önünde “Toplum Kemal Kılıçdaroğlu’nun asılmasını bekliyor” cümleleri toplumda kaos çıkarmak hedeflidir. Seçimlere yönelik planlı programlıdır. Bu provokatör ve televizyonu mutlaka hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise Akit’in haberine, “Yandaşlar vasıtasıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu idamla korkutabileceğini sananlar, bilsinler ki biz bu tehditlere pabuç bırakmayız! 31 Mart’ta halkımız, sağa sola tehditler savuran Kenan Evren özentilerine gereken cevabı verecek! Korkmuyoruz, korkmayacağız!” tepkisini gösterdi.