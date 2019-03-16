AKP mitinginde sinevizyon detayı! Katliam görüntüsü canlı yayınlandı…

Tekirdağ’daki mitinginde Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı değerlendiren Erdoğan, saldırgan Brenton Tarrant için “Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması’nın tarihinden Haçlı Seferleri’nin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. Geride bıraktığı bildiride ‘Boğaz’ın batısına geçerseniz sizi öldüreceğiz. İstanbul’a geleceğiz tüm camileri, minareleri yıkacağız.’ diye zırvalamış. Be namussuz Yeni Zelanda nire, Türkiye nire? İstanbul nire, Tekirdağ nire, Yeni Zelanda nire? Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatlığa kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor. Gördüğünüz gibi Tekirdağ’ı, İstanbul’u, aslına bakılırsa topyekun bu vatanı bize çok görenler boş durmuyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT SÖZLER

“Bir tane oradan Avustralyalı senatör çıkmış, ahlaksızca bir ifade kullanıyor.” diyen Erdoğan, sinevizyondaki saldırı görüntülerinin devamında yer verilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Mart tarihinde yaptığı bir konuşmasının kaydına değinerek, “Terbiyesize bak İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Yahu senin o Avusturyalı senatörden ne farkın var. Şu hale bak ya. Ne günlere kaldık. Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş birisi, bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal; sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir kendini. Zaten sen şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle kol kolasın. Sen zaten ta Kandil’dekileri Cudi’dekileri yanına alıp onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin. Şu ifadeye bak ya. Terörün kaynağına ümmeti yerleştiren bu adama oy vermenin dahi ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart’ta verecek.” dedi.

Erdoğan bu konuşmasını yaparken, alana kurulan sinevizyondan, yayınlanması sakıncalı ve yasak olan katlima ilişkin görüntüler gösterildi. Mitingi canlı veren haber kanalları da bu katliamın görüntülerini ekranlarına taşımış oldu.

CHP’DEN TEPKİ: ÜÇ-BEŞ OY UĞRUNA…

AKP’nin Tekirdağ mitinginde yaşananlara tepki gösteren CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin “3,5 oy uğruna nefret söylemi yayılmasını kınıyorum. YSK’yı göreve davet ediyorum.” dedi. Erdoğan’ın mitingindeki bu hareketin nefret söylemini yaymak, terörizmin yarattığı dehşeti insanlara bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirten Tekin; “Haber kanallarının bunu canlı yayınlayacağını bile bile böyle bir harekete girişmek en hafif deyimiyle vurdumduymazlıktır. RTÜK’ü derhal nefret söylemi yayan bu tip mitinglere karşı önlem almaya çağırıyorum” dedi.