AKP’li başkan Atatürk evini kapattı

Atatürk Bilgi evinden yaklaşık 150 çocuk faydalanırken, 5 personel görev yapıyordu. MHP’li eski başkan Talu, “Kapatılmasına üzüldüm. Buradaki çocuklar camiye gidiyorlar, piknik yapıyorlar, gezilere gidiyorlardı. Anıtkabir'i de ziyaret ediyorlardı” diye konuştu.

Kırşehir'in Kaman Belediyesi'nin MHP'li eski Başkanı Erhan Talu'nun talimatıyla kurulan ve maddi durumu yetersiz ilkokul öğrencilerinin eğitim aldıkları ve çeşitli sosyal aktiviteler yaptıkları Atatürk Bilgi Evi, AKP'li yeni başkan Necati Çolak tarafından kapatıldı.

KARARA GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Başkan Necati Çolak'ın imzasıyla alınan kararda, hiçbir gerekçe gösterilmedi. “Belediyemize ait Atatürk Bilgi Evinin 18.04.2019 tarih ve 69 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmasına karar verildiği” duyurusuyla kapatılan Bilgi Evi’nde görev yapan 5 personelin de 14 Haziran’da iş anlaşmalarının tek taraflı olarak fesih edileceği bildirildi.

“BEN SAYISINI ARTTIRIN DEDİM, O KAPATTI”

İlçenin önceki belediye Başkanı MHP’li Erhan Talu, Atatürk Bilgi Evi’nin kapatılmasına üzüldüğünü dile getirdi. Devir teslim töreni sırasında AKP’li Çolak’la bu konu hakkında konuştuklarını söyleyen Talu, “Yeni başkana Atatürk Bilgi Evlerinin artması gerektiğini söyledim. Çünkü bu insana yapılan bir yatırım. Belediyenin işi sadece yol yapmak, çöp toplamak veya şunu bunu tedarik etmek değil. Belediyenin görevlerinden birisi de çocukları yetiştirmektir. Benim gayem oydu ama bunlar kâr amacı güdüyormuş ya da başka bir rahatsızlıkları mı oldu onu bilemem. Burada çocuklara sadece eğitim değil çeşitli sosyal aktivite imkânı da sunuluyordu. Camiye gidiyorlar, piknik yapıyorlar, gezilere gidiyorlardı. Anıtkabir'i de ziyaret ediyorlardı” diye konuştu.