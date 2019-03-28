AKP’li başkan tuvalet açtı, sosyal medyada olay oldu

31 Mart seçimlerine günler kala belediye başkan adaylarının çalışmaları da son hızla devam ediyor. Tekrar aday gösterilen belediye başkanları da fırsat buldukça açılışlar yaparak seçmenlerinin karşısına çıkıyor.

TUVALETİ AÇTILAR

Trabzon Araklı’ının AKP’li Belediye Başkanı Recep Çebi ve AKP İlçe Başkanı Şaban Bıyık’ın birlikte yaptıkları açılış ise sosyal medyada olay oldu. Çebi ve Bıyık ilçede yeni yapılan umumi tuvaleti birlikte açarak hizmete sundu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafların altına çok sayıda vatandaş yorum yaparak eleştiri yağmuruna tuttu.

Vatandaşların açılışa ilişkin fotoğraflara “Yapımı sır gibi saklanan yerli ve milli tuvalet yapmışlar”, “Kemal Sunal filmine döndü ülke güleriz ağlanacak halimize” gibi yorumlar yaptıkları gözlendi.