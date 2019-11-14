AKP’li grup başkanvekilinden Ata’ya ağır hakaretler

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı ‘Atatürk düşmanlığı’ paylaşımları görenleri isyan ettirdi.

Uzunlar, Ulu Önder'in manevi şahsiyetine yönelik ağır hakaretleri paylaşırken, 10 Kasım’da “Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin” şeklinde paylaşım yaptı.

REZİLCE PAYLAŞIMLAR

Paylaşımlarda Atatürk’e yönelik ‘dinsiz, alkolik gibi’ ifadelere yer veren AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, 10 Kasım’da Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşuna tepki gösterilen fotoğraflar paylaştı.

“Mustafa Kemal Türk değil ki, Atatürk olsun” şeklinde bir alıntıyı da paylaşan Hasan Uzunlar, kılık kıyafet devrimine ilişkin resmin altına ise “Yahudi şapkası benzetmesi” yaptı.

Paylaşımları gören çok sayıda vatandaş Uzunlar’a tepki gösterdi.

UTANMADAN BİR DE…

Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ederek şöyle konuştu:

“Atatürk bizim devletimizin kurucu Cumhurbaşkanıdır. Biz iki şeyle mücadele ediyoruz. Biri din sömürücüleri biri de Atatürk sömürücüleri. Sosyal medya hesapları benim. Paylaşımları da ben yaptım. Ancak bunlar ortalıkta dolaşan her an karşınıza çıkabilecek sosyal medya fotoğrafları. Ben hiç bir yorum yapmadım. Bunlar televizyonlarda söylenen şeyler. Bu hesaplar da benim özel hesaplarım. Bir kere bile Atatürk karşıtlığı yapmadım. Sosyal ağlar benim siyasi kimliğimle alakalı değildir. Atatürk düşmanı değilim. Sömürücülerin düşmanıyım.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar hakkında eski CHP Samsun il başkanı avukat Tufan Akcagöz de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Akcagöz, “Atatürk'e hakaret etmek demek; bütün milli mücadele dönemine sövmek demektir ve bunu yapan kişi mutlaka yargı önünde cezasını görür, görmelidir. Burası Samsun. 19 Mayıs kenti. Bu ne cüret, bu ne cesaret! Yargı önünde hesaplaşacağız. Kendisi hakkında Samsun cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

CHP Samsun İl Başkanlığı da Uzunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

GÖREVDEN ALINDI, DİSİPLİNE SEVKİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Hasan Uzunlar ile ilgili sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak, Uzunlar’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alındığını duyurdu.

Aksu, “Genel merkezimizle yaptığımız istişare neticesinde, partimizin İlkadım ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilli Hasan uzunlar, sosyal medya paylaşımları nedeniyle grup başkanvekilliği görevlerinden alınmış, disipline sevki konusun da da gerekli işlemler başlatılmıştır” dedi.