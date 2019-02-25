AKP’li kadınlar devletin koruduğu kadınları ifşa etti

AKP Çanakkale il başkanı Gültekin Yıldız eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP'li Çanakkale Belediye Meclis üyesi Huriye Doğancı, devlet koruması altındaki kadınları evlerinde ziyaret etti. Huriye Doğancı, sosyal medya hesabından yapılan ziyaretin fotoğraflarını paylaştı. Koruma altındaki kadınların fotoğraflarının yayınlanması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

AKP Çanakkale il başkanı Gültekin Yıldız eşi Şerife Ersoy Yıldız ve AKP'li Çanakkale Belediye Meclis üyesi Huriye Doğancı 31 Mart seçimleri öncesinde ev ziyaretlerine başladı.

Şerife Ersoy Yıldız ziyareti sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı; “…… Mahallesinde yaptığımız ev ziyaretlerimizden. Devlet koruması altındaki mağdur kadın evlerine giderek bir nebze olsun destek olmaya, gönüllere girmeye çalışıyoruz.”

TEPKİ ÇEKTİ

Koruma altındaki kadınların ziyaretine ilişkin görsellerin açık olarak sosyal medyadan paylaşılması ise tepki çekti.