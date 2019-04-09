AKP’nin bir oyla belediye başkanlığı kazandığı yer var | Son dakika haberleri

İşte, 31 Mart seçimlerinde AKP ve ortağı MHP'nin çok az oy farkıyla kazandığı yerler:
ARTVİN: AKP'li aday, Yusufeli'de CHP'li adaydan 1 oy fazla alıp kazandı. CHP'nin itirazı reddedildi.
MUŞ: Malazgirt'te AKP 3 oy farkla kazandı. HDP'nin itirazı reddedildi.
YALOVA: Çınarcık İlçesi'nde AKP adayı 16 oy farkla kazandı.CHP'nin itirazı reddedildi.
DENİZLİ: Baklan İlçesi'nde AKP, 17 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
MANİSA: Yunusemre İlçesi'nde AKP, 21 oy farkla başkanlığı kazadı. İYİ Parti'nin itirazları reddedildi.
ISPARTA: Gelendost İlçesi'nde AKP, 32 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
ANKARA: AKP, Beypazarı İlçesi'nde 113 farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
GİRESUN: AKP 280 oy fark attı. İtiraz kabul edildi, sonuç değişmedi.
MUŞ: Merkezde AKP 538 oy farkla kazandı. HDP'nin itirazı reddedildi.
BURSA: MustafaKemalpaşa İlçesi'nde AKP, 593 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
BURDUR: Bucak'ta AKP 771 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
HATAY: Dörtyol'da MHP, 847 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.
UŞAK: AKP bin 762 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.