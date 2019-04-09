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AKP’nin bir oyla belediye başkanlığı kazandığı yer var | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği “13-14 bin oyla kimsenin kazandım deme hakkı yok” sözleri tartışılırken, 31 Mart seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla kazanan AKP’li ve MHP’li belediyeler gündeme geldi. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise bir oy bile fazla alan adayın seçimi kazanacağını belirtmişti.

Ali Ekber ERTÜRK
07:28 -
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AKP’nin bir oyla belediye başkanlığı kazandığı yer var | Son dakika haberleri

İşte, 31 Mart seçimlerinde AKP ve ortağı MHP'nin çok az oy farkıyla kazandığı yerler:

ARTVİN: AKP'li aday, Yusufeli'de CHP'li adaydan 1 oy fazla alıp kazandı. CHP'nin itirazı reddedildi.

MUŞ: Malazgirt'te AKP 3 oy farkla kazandı. HDP'nin itirazı reddedildi.

YALOVA: Çınarcık İlçesi'nde AKP adayı 16 oy farkla kazandı.CHP'nin itirazı reddedildi.

DENİZLİ: Baklan İlçesi'nde AKP, 17 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

MANİSA: Yunusemre İlçesi'nde AKP, 21 oy farkla başkanlığı kazadı. İYİ Parti'nin itirazları reddedildi.

ISPARTA: Gelendost İlçesi'nde AKP, 32 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

ANKARA: AKP, Beypazarı İlçesi'nde 113 farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

GİRESUN: AKP 280 oy fark attı. İtiraz kabul edildi, sonuç değişmedi.

MUŞ: Merkezde AKP 538 oy farkla kazandı. HDP'nin itirazı reddedildi.

BURSA: MustafaKemalpaşa İlçesi'nde AKP, 593 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

BURDUR: Bucak'ta AKP 771 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

HATAY: Dörtyol'da MHP, 847 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

UŞAK: AKP bin 762 oy farkla kazandı. İYİ Parti'nin itirazı reddedildi.

Son güncelleme: android-time 07:33 09.04.2019
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