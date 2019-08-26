Akşener, Emine Bulut’un ailesine taziyeye gitti: Aile idam cezası istiyor

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getiren Akşener, Emine Bulut’un annesi ve babasının bu tür durumlar için idam cezasının getirilmesini istediklerini söylediler. Bununla ilgili mecliste grubu olan siyasi partilerle konuşacağız” dedi. Bu olayın unutulmaması gerektiğini vurulayan Akşener, ‘Geride kalan 10 yaşındaki Bilge’nin bu travmayı atlatması için elimizden gelen dikkati de göstermeliyiz.Meclis'te grubu olan partilerle bu konuyu görüşeceğiz. Geride kalan 10 yaşında bir kızımız var.Onun bu travmayı atlatması için elimizden geleni yapacağız.Cumhurbaşkanı aynı zamanda Ak Parti'nin genel başkanı. Partisine talimatı verecek, onlar hazırlayacak ben de imzalayacağım’ diye konuştu.