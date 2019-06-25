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Artık bizim sesimizi duyuracak biri var

‘Her şey çok güzel olacak’ sözü slogan olan liseli Berkay, SÖZCÜ’ye konuştu. Berkay Gezgin, ikinci kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için başlıktaki gibi dedi ve ekledi: Yeşil alan en büyük problem. Çözerse çok mutlu olurum.

Hande ZEYREK
06:00 -
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Artık bizim sesimizi duyuracak biri var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına birçok gönüllü destek verdi. O isimlerden biri de lise öğrencisi 16 yaşındaki Berkay Gezgin oldu… İmamoğlu'nun seçim otobüsünün yanına gidip “Ekrem abi, her şey çok güzel olacak” diyen Berkay, seçimi kazandıran sloganın da sahibi… Berkay'ı ve ailesini ziyaret ettik. İşte Berkay'ın anlattıkları:

‘BEN İZİN VERMEDİM AMA İYİ Kİ O MİTİNGE GİTTİ'
Anne Yasemin Gezgin, “Berkay çok pozitif, güler yüzlü ve hareketli bir çocuk. Mitinge gitmesine izin vermemiştim. İyi ki de dinlemeyip gitmiş” dedi.

‘FUTBOL OYNUYOR'

 Berkay, hangi okula gidiyorsun, neler yapıyorsun?

2003'te İstanbul'da doğdum. Hataylıyız. 11 yaşında bir kardeşim var, adı Efe. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Tarih ve müzikle ilgiliyim. Futbola düşkünüm. Fenerbahçeliyim. Kalecilik yapıyorum.

 Siyasete ilgin aileden mi geliyor?

Okuyup araştırdığım için biliyorum. Evimizde siyaset konuşulur sürekli ama kendi düşüncelerimi kendim geliştiririm.

 İmamoğlu'nu TV'den mi tanıyordun?

İBB'ye adaylığını koyduğunda sadece ismini duymuştum. Takip ederek tanıdım ve sevdim. Ona inandım.

 Senin için İmamoğlu ne ifade ediyor?

Her zaman umudu ifade ediyor. O zaman demiştim ki bizim sesimizi duyuracak insan var orada, hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Bu yüzden bugün sevinçli ve umutluyuz. Ekrem İmamoğlu çok pozitif ve hiç yakınmayan biri. Kendime yakın görüyorum.

Berkay Gezgin, gelecek planlarını Hande Zeyrek'e anlattı.

BERKAY'IN İSTEĞİ…

 Ondan neler bekliyorsun? 

Eğitimde ileri adımlar istiyoruz tabii ama yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum.

 İlk kez ‘Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağırdığın o güne dönelim. Nasıl gelişti?

Okuldaki arkadaşlar, “Ekrem İmamoğlu'nun Bakırköy'de mitingi var” dedi. O güne kadar hiç mitinge gitmişliğim yoktur. Gittim ve mitinge gecikmiştim. İncirli'ye kadar koşmuşum. Ekrem abi de “çocuk çok koştu dur” demiş şoföre. O an söyledim “Her şey güzel olacak” diye.

 Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?

İlk karşılaşmamız Saraçhane'de oldu. Kalabalıklar arasından tanıyıp yanına çağırdı. Mazbata kutlamasına gitmiştim.

 Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığınızda ilk cümlen ne olacak?

“Bak, her şey çok güzel oldu Ekrem abi” diyeceğim. Vicdanıyla sandığa giden herkese teşekkür ederim. İmamoğlu'nun 18 günde yaptıkları, 1800 günde yapacaklarının teminatıdır.

 Gelecekle ilgili planların neler?

Siyasete ilgim var ama bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 06:04 25.06.2019
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