‘Atamalarda torpil, ayrımcılık ve adam kayırmaya hayır’

Söz verilmesine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapmadığı atamaları bir kez daha dile getiren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e yine soru önergesi sundu. Derhal atamaların yapılmasını isteyen, yapılacak atamalarda adam kayırma, torpil ve mülakat gibi çağ dışı uygulamalara son verilmesini talep eden Ayhan Barut, bakanlığın bu kanayan yarayı tedavi etmesi gerektiğini vurguladı.

BAKANIN SÖYLEDİKLERİNİ ANIMSATTI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı bir televizyon programında söylediklerini hatırlatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

“Orman Genel Müdürlüğüne 5000 personel alımı yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1.200 Mühendis, 2.700 Orman Muhafaza Memuru, 800 memur ve 300 şoför alınacağını söyledi. Alımların KPSS puanına göre sıralama yapılarak olacağını belirterek ‘Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, KPSS puanları ne ise ona göre yapılacak’ demişti. Ancak Orman Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan ettiği duyuruda ‘Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir’ denildi. Bu çelişkinin giderilmesi gerekiyor.”

“BAKAN BAŞKA, BÜROKRATLAR BAŞKA KONUŞUYOR”

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarına karşın üst düzey bazı bakanlık bürokratlarının farklı söylemlerde bulunduğunu aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“KPSS puan sıralamasına göre alımın yapılacağının bakan tarafından belirtilmesine rağmen bazı bakanlık üst bürokratları tarafından bunun mümkün olmadığı, Orman Mühendisleri ve Orman Muhafaza Memurlarının mutlaka mülakatla alınacağını söylenmektedir. Bu alımların kurumun, teşkilatın taleplerini karşılayacak ve belli bir kontenjan gözetilerek yapılacağı ifade edilmektedir. Alımlar sırasında kurum bürokratlarına ulaşan vali, kaymakam, belediye başkanları ve milletvekilleri isteklerinin de olduğu ve öncelikle bu isteklerin dikkate alınacağı ifade edilmektedir. Tüm bu değerlendirmelerin kurum üst düzey yöneticileri ile yapılan görüşmelerde söylenen sözler olduğu muhataplar tarafından konuşulmaktadır.”