Avukat döven korumalara soruşturma izni verilmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Nisan akşamı nikah şahitliğini yaptığı Demirören-Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edilmişti. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra korumalar tarafından tutulan tutanakla, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Sürenoğlu, ev hapsine alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya çıkan görüntüleri de dikkate alarak Sürenoğlu hakkında uygulanan ev hapsi kararının kaldırarak soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Sürenoğlu'nu darp eden polisler hakkında ise soruşturma açılması için Valilikten izin istendi. Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun şikayetini inceleyen İstanbul Valiliği bölgede görevli olan iki polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi.

“KENDİNİ TEHLİKEDE HİSSETMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMUYOR”

Gerekçede, “Her ne kadar avukat Sertuğ Sürenoğlu verdiği ifadede tutulan tutanağı tehdit edildiği için zorla imzalamak zorunda kaldığını belirtmişse de, kendisinin hukuk fakültesi mezunu olduğu ve aynı dalda doktora öğrencisi olduğu düşünüldüğünde bu tür hukuki konularda nasıl davranması gerektiğini biliyor olması gerektiği, 35 yaşında olgun ve eğitimli bir insan olduğunu düşündüğünde Çırağan Oteli'nde merkezi bir yerde kalabalık bir ortamda kendisini tehlikede hissetmesi ve bu tutanağı imzalamak zorunda kaldığını söylemesinin hayatın olağan akışına uymadığı değerlendirilmiştir” denildi.

“POLİSLERE AGRESİF DAVRANDI”

Sürenoğlu'nun olay günü Kağıthane Devlet Hastanesi'nden aldığı darp raporuna yer verilen yazıda, “Yüzünde şişlikler olduğuna dair bulgular olsa da, bu bulguların kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Sürenoğlu'nun görevli polislere agresif davranışlarda bulunması ve direnmesi sonucunda görevli polislerin de direnişe karşı PVSK'nın 16. maddesi uyarınca yetkilerini kullanması sonucu meydana gelebileceği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“ORANTILI GÜÇ KULLANILDI”

Yazıda Cumhurbaşkanının korunmasının hassas bir iş olduğu, en ufak bir ihmalin telefasi olmayan ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilerek, “Bu sebepledir ki bahse konu olayda Sayın Cumhurbaşkanının makam aracına doğru hamlede bulunan ve yüksek sesle bağırarak el kol hareketi yapan Sürenoğlu yakalamaları muhafaza altına almaları ve bu esnada orantılı güç kullanılmaları görevleri gereği olduğu. Bu sebeple iki koruma görevlisinin sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan akşamı Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gitmesi üzerine, caddenin bir kısmı kapatılmış, trafiğin 20 dakika boyunca ilerlememesi üzerine otobüsten inerek yürümeye başlayan avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaştığı polislere, “Bir düğün için bu yapılır mı?” diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınarak Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini iddia eden Sürenoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ancak korumaların kendisine zorla tutanak imzalattığını ileri sürmüştü.

BARO BAŞKANI METİN FEYZİOĞLU AVUKATA ATILAN DAYAĞA BÖYLE İSYAN ETMİŞTİ