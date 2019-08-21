Bahçeşehir Gölet’i yağmur vurdu

Yargının durduramadığı proje olarak bilinen Bahçeşehir Gölet projesi imar planları iptal kararlarına rağmen tüm hızıyla sürüyor. Aynı zamanda dere yatağı olan ve 2009 yılında 31 kişinin hayatını kaybettiği büyük sel baskınından sonra vatandaşlar her yağmur yağdığında büyük korku yaşıyor.Bölgedeki bir yapılaşmanın cinayet olduğunu anlatan Bahçeşehirliler, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler aracılığıyla Gölet'teki yapılaşmanın durdurulması için mücadele ediyor. Gölet'te 112 adet konut ve ticari alanın yer aldığı dev bir kompleks yapılması planlanıyor,

Konu ile ilgili uzun yıllardır mücadele eden sivil toplum kuruluşları Bahçeşehirliler Derneği ve Bahçesehir Gölet Gönüllüleri temsilcisi Kudret Çelebi, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Dere yataklarına yapılaşmaya izin vermeyeceğiz' dedi. AKP'li Başakşehir Belediyesi ise 2009'da sel altında kalan can ve mal kaybı yaşanan dere yatağına, Küçükçekmece Gölü devamı olan alüvyon zeminli Bahçeşehir Gölet Parka Danıştay ve mahkemelerin iptal kararına rağmen hasılat paylaşım yöntemiyle 112 dükkanlı AVM inşaatını sürdürüyor” dedi.

“HUKUKİ MÜCADELEMİZİ HER ZEMİNDE SÜRDÜRECEĞİZ”

Çelebi, hukuki mücadelelerini her zeminde takip edeceklerinin altını çizerek, “Görevi kötüye kullanmadan dolayı suç duyurularında bulunduk. Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik Bakanı, Belediye Başkanı ve kamunun vicdanına bırakıyoruz. Dere yatağı Bahçeşehir Gölet'te yaşanacak her türlü riskten Başakşehir Belediyesi sorumludur” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE BİN 242 KİŞİ SELDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Avrupa genelinde sellerin neden olduğu ölümleri ortaya koymak amacıyla bazı Akdeniz ülkelerindeki akademisyenlerce ortak yürütülen çalışmaya göre, son 39 yılda Türkiye’de bin 242 kişi sel nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.