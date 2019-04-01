Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu farkı açıyor

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, saat 07:01 itibariyle açılmayan bir sandık kaldığını açıkladı. Yarkadaş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, kazandığını duyurdu.

Yarkadaş twitter hesabından paylaşımda bulundu:

‘YSK’ya göre, saat 07.01 itibariyle, Ekrem İmamoğlu, tam 25 bin oy fark atarak İstanbul’un yeni belediye başkanı oldu. YSK’nın sistemine girilmemiş olan sandık oranı yüzde 1… CHP’nin elindeki verilere göre ise tüm sandıklar sisteme girildi. İmamoğlu, 30 BİN FARKLA KAZANIYOR’