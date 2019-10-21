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Başkandan muhtarlara tabut hediyesi!

Burdur Belediye Başkanı Orkun Encengiz, kentindeki muhtarlarla buluşmasına 51 adet sipariş verdiği 'örnek' tabutla gitti. Tabutu muhtarlara gösteren Başkan, “Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedik. Yakında hepinize birer tane hediye edeceğiz" dedi.

İsmail AKIN
15:19 -
Haberler Gündem
Başkandan muhtarlara tabut hediyesi!

Burdur Belediye Başkanı CHP’li Orkun Ercengiz, Muhtarlar Günü dolayısıyla yemekte biraraya geldiği muhtarlara, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde gelen talep üzerine 51 tabut siparişi verdiğini söyledi.

Başkan bunun gerekçesini de “Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedim. 51 Köy muhtarımıza teslim edilmek üzere tabutların yapılması için talimatımızı verdik. Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın. Bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde tüm muhtarlarımıza yaptırdığımız tabutları teslim edeceğiz.” diye açıkladı.

Muhtarlar örnek tabutu büyük bir dikkatle inceledi.

Başkan beraberinde getirdiği ‘örnek tabut’u da muhtarlara gösterdi.

Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş Başkan’a bu anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür etti.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Tabutlar için teşekkür eden Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş da Başkan’a teşekkür edip çiçek verdi.

Burdur CHP Kasım ayı
Son güncelleme: 15:20 21.10.2019
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