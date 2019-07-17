Bedelli askerlik başvurusu e devlet’te! Bedelli askerlik kurası ne zaman?

Askerlik yaşı gelen asker adayını ilgilendiren yeni askerlik sistemi yasalaşarak Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından kalıcı hale gelmişti. Başvurular E-devlet üzerinden başladı. Yeni askerlik sisteminin getirdiği önemli değişikliklerden biri olan Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bedelli askerlik 2019 yılı bedelinin 33 bin 230 lira ve 2019 yılı dövizle askerlik ücretinin 5 bin 442 avro olarak belirlendiği açıklamıştı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI E DEVLET'TE!

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek.

İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacak.

Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK KURA İŞLEMİ 2020’DE

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019’a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a kadar yapacak.