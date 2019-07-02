Bin 500 yıllık tarihi yapı kaderine terk edildi

CHP Bursa Milletvekili, TBMM Divan Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın Büyükorhan İlçesi'nin Derecik köyünde bulunan Derecik Bazilikası'nın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu.

YAPI TESADÜFEN KEŞFEDİLMİŞTİ

Bakımsızlıktan yer yer dökülen, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde ibadet için kullanılan nadir yapılar arasında yer alan Derecik Bazilikası'nın tesadüfen bulunduğuna dikkat çeken Altaca Kayışoğlu, “Bin 500 yıllık bir tarih orada öylece duruyor. 2012 yılından bu yana kazı çalışmaları tamamen durmuş vaziyette. Bir çiftçinin 2001 yılında tesadüfen ortaya çıkardığı bazilikada, Uludağ Üniversitesi-İsviçre Lozan Üniversitesi ve Bursa Müze Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Hıristiyanlığa ait son derece önemli bulgulara rastlanmıştı. Bazilika içerisinde bulunan kilisenin, Hıristiyanlığın Doğu Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan ilk kilise olduğu ortaya çıkmıştı” şeklinde konuştu.

“Bölgenin sürekli göç veriyor olması göz önünde bulundurulduğunda bu tarihi yapının bölge için önemi daha net anlaşılacaktır” ifadelerini kullanan Kayışoğlu, yetkililere seslendi. Kayışoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan kaderine terk edilmiş halde bekleyen Derecik Bazilikası'na hem Bursa hem de Büyükorhan halkı adına gereken ilgiyi göstermesini bekliyorum” dedi.

18 YILDIR ATIL DURUMDA BEKLETİLİYOR

Bazilikanın yer aldığı Derecik Mahallesi'nde incelemelerde bulunan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Bazilikanın bulunduğu yıllarda çalışmalar başlatılmış ama sonra bırakılmış. Aradan 18 yıl geçmesine rağmen hala bekletiliyor. Tarım ve tarih açısından zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen gerekli politikalarla desteklenmediği için Büyükorhan ilçesinden şehre doğru kaçış devam ediyor. Bu bazilika da tarihi merkezlerden birisi. Bir an önce gün yüzüne çıkarılıp sergilenmeyi bekliyor. Biz de bu konuda takipçi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KAZI İZNİ ALINDI BU KEZ ÖDENEK KRİZİ YAŞANDI

2013 yılında kazı alanı ile ilgili çalışmaların başlatılması için Bursa Müze Müdürlüğü'nden alınan kazı izninin Bakanlar Kurulu'na devredildiği ancak bu kez de İsviçre'nin Lozan Üniversitesi tarafından ödenek yetersizliğinden dolayı 2012 yılından bu güne kadar kazı çalışmalarının yapılamadığı öğrenildi.

Altaca Kayışoğlu, Derecik Bazilikası'yla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi de verdi.