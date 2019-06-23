Binali Yıldırım kimdir? İBB Başkanı adayı Binali Yıldırım nerede doğdu? Hangi okuldan mezun oldu?

Uzun yıllardır AKP bünyesinde yer alan Binali Yıldırım birçok farklı görevde bulundu. Binali Yıldırım, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Genel Müdürü, Ulaştırma Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Başbakan, TBMM Başkanı ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım 58., 59., 60. ve 61. Hükümet'lerde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış olan Türk siyasetçidir. TBMM'nde 22. Dönem'de AKP'den İstanbul ve 23. Dönem'de AKP'den Erzincan milletvekili, 24. Dönemde de AKP İzmir milletvekili olarak yer almıştır.

61. Hükümette ismi değiştirilen Ulaştırma Bakanlığı yerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştur.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. Aynı zamanda en uzun süre aynı bakanlıkta görev yapan ilk isim oldu.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM EVLİ ve 3 ÇOCUK BABASI

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmekte olan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır.

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