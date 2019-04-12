Bu iddia ilçeyi karıştırdı

Aydın'ın Çine ilçesinde CHP'li Enver Salih Dinçer 17 bin 713 oy alarak yüzde 49.36 oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçildi. İddiaya göre; Çine Belediye Başkanı Dinçer, seçimi kazanır kazanmaz, önceki seçimlerde kendisine destekleyen ancak 31 Mart’ta bu desteği çekerek rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Celal Özden'i destekleyen bir firmayı cezalandırdı.

Firmanın yıllardır kullandığı iş yerine ait deponun girişine önce kaldırım yaptırdığı dün gece yarısı da firmanın tüm araçları içeride iken deponun giriş çıkışlarını duba dikerek kapattırdığı öne sürülen Dinçer siyasi intikam almakla suçlandı. Araçlarını çıkarmak için belediyede muhatap bulamadıklarını ifade eden firma sahipleri, akşam saatlerinde kiraladıkları vinç ile mahsur kalan araçlarını depodan çıkardı. Firmanın sahipleri Dinçer'i demokrasiye saygı duymamakla eleştirdi.

Firmanın ortaklarından İsmail Yılmaz, böyle bir siyasi öfke görmediklerini belirterek, “Belediye seçimlerinde Cumhur ittifakının adayını desteklediğimizden dolayı seçimi kazanan CHP'li Belediye başkanı Enver Salih Dinçer bizi böyle cezalandırıyor. Gece yarısı firmamıza ait depoda araçlarımız park halinde iken dubalarla depoya giriş çıkışı kapattırmış. Mağduruz.” dedi. Firmanın diğer ortağı Mevlüt Yılmaz ise, Çineli vatandaş olarak Çine'ye yatırım yapılması için kendilerine gelen Cumhur ittifakının adayını desteklediklerini, seçimden sonra da Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer tarafından önce ‘Burayı terk edin' diye tehdit edildiğini ardından da bu olayları yaşadıklarını söyledi.

ÇİNE BELEDİYESİ: KALDIRIM 2018’DE YAPILDI VE FİRMAYA ÖNCEDEN BİLGİ VERİLDİ

Temmuz 2018'de adı geçen sokakta kaldırım çalışması yapıldı. Firma sahiplerine kaldırım yapılacağından dolayı kamyon ve tırlarını işyerlerine sokamayacakları bildirildi.Talepleri üzerine iş yeri önüne araç geçişi için geçici olarak (6 ay sure ile) şifahen kaldırım yapılmayarak araçlar için işyeri önü açık bırakıldı.

Verilen süreyi çoktan geçmelerine rağmen Belediye bünyesinde rutin olarak sürdürülen yol çalışmaları kapsamında 9 Nisan 2019 tarihinde, açık bırakılan iş yerinin önü kaldırım çalışması ile tamamlandı. Araç geçişlerini önlemek için bütün kaldırımlarımızda uygulanan sınır elemanı dubalar yerleştirildi.Bu işlemler yapıldığında işyerinde hiçbir araç bulunmamaktaydı.

10 Nisan 2019 günü de duba sıkılaştırılması yapıldı. 11 Nisan içeride araçlar olduğunun bize söylenmesi üzerine araçların dışarıya çıkarılmasına yardımcı olmak için Belediyemiz tarafından dubaların o an sökülmesi için personel gönderildi. İş yeri sahipleri suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek dubaların sökülmesini kabul etmediler.

Kaldırım çalışmaları kanunun belediyelere verilen yetkiler doğrultusunda yapılmıştır. Yaya kaldırımı çalışmalarımız Belediyemiz tarafından halkımızın büyük bir talebi doğrultusunda yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74ncü maddesinde yaptığı değişiklik ile 2019 yılı “ Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmiştir. Bu kanunun amacına da uygun yaptığımız kaldırım çalışmalarında öncelik yayaların kullanım hakkıdır.

Hiçbir şekilde siyasi bir hesaplaşma amacı yoktur.İddia edildiği gibi hiçbir kimsenin inşaat ruhsatı iptal edilmemiştir. Tarafımızdan söylendiği iddia edilen sözlerin hiç birisi gerçekçi değildir. İşyeri sahipleri tarafından yapılmak istenen de İlçedeki muhalif siyasileri de yanlarına alarak tamamen siyasi bir mağduriyet görüntüsünden ibarettir.