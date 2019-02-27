Cevahir AVM davasında belediye çalışanlarına hapis cezası

2005 yılında Avrupa’nın ikinci, dünyanın da sekizinci büyük AVM’si olarak kurulan Mecidiyeköy’deki Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin 32 bin 205 metrekarelik alanının imar projesine aykırı olduğu tespit edilmişti.

YANGIN MERDİVENLERİ DÜKKANLARA İLAVE EDİLDİ

Söz konusu kaçak yapılaşma içinde yangın merdivenlerinin dükkanlara ilave ediliği, dükkanların ise ortak alan sınırlarını aşarak büyütülüp kiralandığı ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ünlü markanın mağazalarının bu kaçak yapılaşma içinde kaldığı anlaşılmış ve belediye tarafından firmaya 4.9 milyon lira para cezası kesilmişti. Birçok satış noktası ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ DOSYASI AYRILDI

CHP’nin İBB meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Deniz Erzincan 2016’da şuan Kuveytli bir şirkete ait olan Cevahir AVM’nin sahibi olduğu St. Martins Property Corporation yetkilileri ile kaçak yapılaşmayı yapan ve göz yuman görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyu araştıran savcılık, şüpheliler arasında kamu görevlileri olduğu için dosyayı ayırdı. Kaçak yapılaşmaya onay veren evraklarda imzası bulunan 7’si İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, 8’i Şişli Belediyesi’nde görevli olmak üzere 15 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istedi.

VALİLİK İZİN VERMEYİNCE İBB ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMADI

Valilik, iddiaya konu alışveriş merkezinin bahçe çekme mesafelerinin avan projede belirlendiği, ruhsatın da buna göre tanzim edildiğini belirterek Eski İBB Genel Sekreteri, Eski Plan Daire Başkanı, Eski İmar Müdürü’nün de arasında bulunduğu 7 kişi hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Şişli Kaymakamlığı ise, Şişli Belediyesi’nin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Bunun üzerine savcılık, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla 8 kişi hakkında, “Görevi kötüye kullanmak” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

1’ER YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASI

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu, aralarında Şişli Belediyesi’nin imar müdürü, raportör ve mühendislerin de yer aldığı 8 kişi, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek, kişilere haksız menfaat sağlamak suretiyle “Görevi kötüye kullanmak” suçundan birer yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşları ve geleceklerine etkisini dikkate alarak, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.

KUVEYTLİ ŞİRKET: YAPI RUHSAT SÜRECİNDEN BİLGİMİZ YOK

Cevahir AVM’nin sahibi olduğu St. Martins Property Corporation yetkilileri hakkında ise “İmar kirliliğine neden olma” suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren firmanın ülke müdürü Alison Greer Rehıll Ergüven, hizmet verdikleri St. Martins Property Corporation’un, Cevahir AVM’yi 2007 yılında aldığını belirterek, yapı ruhsatı izin belgesi alındığı tarihten, satış sürecinin tamamlandığı tarihe kadar ki inşai faaliyetler hakkında bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

ÖRNEK KARAR: HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMIYOR

Dava sürecine ilişkin açıklama yapan CHP İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kendilerine yapılan ihbarlar üzerine suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Yaptığımız suç duyurusu neticesinde AVM’deki olumsuzluklar bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Yaklaşık 32.000 m2 onaylı projede aykırılıklar tespit edildi. AVM’nin Şişli Belediyesi’ndeki işlem dosyasında bulunması gereken evrakların dahi olmadığını bilirkişi raporundan öğrendik. Mahkeme, kararı örnek bir karar oldu. Bundan sonra, bürokratlar siyasilerin ve iş insanlarının her dediğini yapmamalarını gerektiğini anlamıştır diye düşünüyorum. İş insanları içinde bu karar örnek olmalı hiç bir suç er ya da geç cezasız kalmıyor”