CHP heyeti Yeni Zelanda’da

Yeni Zelanda’da 2 camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü terör saldırısının ardından Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’den oluşan CHP heyeti Yeni Zelanda’ya gitti.

Terör saldırısı kurbanları için Al Noor ve Linwood camilerini ziyaret eden ve kurbanlar anısına çiçek bırakan heyet daha sonra saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamime Tuyan’ı da ziyaret eden CHP heyetine Avustralya ve Yeni Zelanda Müftülük heyetleri de eşlik etti.

TAZİYE EVİNE ZİYARET

Hastanedeki diğer yaralılara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunan heyet ardından Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu'nuna gitti. Burada taziyeleriri ileten CHP’liler yaralılara da acil şifalar diledi.

Heyet daha sonra ise Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Koordinatörü Büyükelçi Caroline Bilkey'den saldırı ve sonrasında yaşananlar ile ilgili ayrıntılı brifing aldı.