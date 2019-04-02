CHP Türkiye’nin yarısını yönetecek

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AKP 15 büyükşehir 24 il olmak üzere toplam 39 kentin belediye başkanlığını kazandı. 11 büyükşehir ve 10 il olmak üzere toplam 21 kentin belediyesi ise CHP'li isimler tarafından yönetilecek.

MHP 11, HDP 8, TKP ise 1 kenti yönetimini üstlenirken, Kırklareli bağımsız aday tarafından yönetilecek.

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 82 milyon 3 bin 882 kişi…

39.6 milyon kişi CHP'nin kazandığı kentlerde yaşıyor. Kısacası Türkiye nüfusunun yarısının Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetileceğini söylemek mümkün.

CHP'NİN YÖNETECEĞİ İLLERDE KAÇ KİŞİ YAŞIYOR



CHP



Diğer partilerin yöneteceği kentlere bakıldığında; AKP'nin 31.9 milyon, HDP'nin 5.3 milyon MHP'nin 4.5 milyon, TKP’nin 88 bin, bağımsız Mehmet Kesimoğlu ise 360 bin kişiye hizmet vereceği görülüyor.



AKP





MHP

HDP