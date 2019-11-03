CHP’den 15 Temmuz raporu için yeni teklif

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Aladağ Yangını gibi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyen Meclis Araştırma Komisyonu raporlarının sonraki yasama dönemlerinde de ele alınabilmesini öngören bir içtüzük değişikliği teklifi hazırladı.

Özel, TBMM'ye sunulan içtüzük değişikliği teklifi konusunda ‘'Her ne kadar tekemmül etmedi denilse de Darbe Komisyonu raporu ile Aladağ Yangını Komisyonu raporu gibi kadük kalan komisyon raporlarının Danışma Kurulu önerisi ile görüşülmesini, üzerinde emek harcanan bu raporlardan faydalanılmasının önünün açılmasını amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

5 maddelik içtüzük değişikliği teklifi, dönem sona erdiği için ya da farklı çeşitli gerekçelerle TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeyen Araştırma Komisyonu raporlarının sonraki yasama dönemlerinde de ele alınabilmesini olanaklı hale getiriyor. Son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nca hazırlanan rapora ilişkin yaşanan tartışmalar konusunda TBMM Başkanlığı açıklama yaparak, görüşülmeyen komisyon raporlarının sonraki yasama dönemlerine aktarılamayacağını bildirmişti.

137 KOMİSYON

Yeni teklif, önceki dönemde hazırlanan raporların da Genel Kurul'da görüşülmesini ve ya da aynı konularda yaşanan gelişmeler üzerine yeniden bir Araştırma Komisyonu kurulabilmesinin önünü açıyor. Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“TBMM'nin en önemli bilgi edinme yollarından biri Meclis Araştırması Komisyonlarıdır. TBMM'de bugüne kadar 137 adet Araştırma Komisyonu kurulmuş ve hazırlanan raporlar pek çok önemli sorunun çözümüne yardımcı olmuştur. AKP'nin tek başına iktidar olduğu 2002'den bu yana 63 komisyon kurulmuş, bu komisyonların 20'sinin raporları ya tamamlanamamış ya da hazır olan raporlar TBMM Genel Kurulu'nda ele alınmamıştır. 3 rapordan birinin görüşülmemesi, yüksek bir orandır. Tekemmül etmedi denilse de Darbe Komisyonu raporu ile Aladağ Yangını Komisyonu raporu gibi kadük kalan komisyon raporlarının Danışma Kurulu önerisi ile görüşülmesi, üzerinde emek harcanan bu raporlardan faydalanılması sağlanmalıdır.''