CHP’li Başkan kadınlara saygısızlık yapan pazarcının tezgahını mühürledi

Akpınar'da 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde tekrar başkan seçilen Şükrü Turgut ilginç bir uygulamaya imza attı. Pazar yerinde kadınlara saygısızlık yapan ve argo kelimeler kullanan bir esnaf belediyeye şikayet edildi. Kadınların şikayetine duyarsız kalmayan başkan, zabıtaları göndererek pazarcı esnafının tezgahını mühürletti. Ardından da 15 gün kapatma cezası verilen pazarcının, tezgah açmasını önlemek için ise itfaiye aracı önlem olarak bir süre tezgahın önüne çekildi. İtfaiye aracına ve tezgaha herkesin göreceği şekilde büyük harflerle “Bu tezgah kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün kapatılmıştır” şeklinde bir yazı astırdı. Pazar bittikten sonra itfaiye aracı kaldırıldı.

“BU TÜR UYGULAMALAR DEVAM EDECEK”

Bu tür uygulamaların devam edeceğini açıklayan Belediye Başkanı Şükrü Turgut, “Kadın müşteriler olduğu sırada pazarcı esnafımız saygısızlıkta bulunmuş. Durum bize bildirilince böyle bir karar aldık. Pazarcı esnafını toplayarak, bu tür durumların yaşanmaması için uyarıda bulundum ve daha dikkatli olmalarını istedim. İtfaiye aracını ise oraya geçici olarak herhangi bir münakaşanın yaşanmaması adına çektik. Bu tür uygulamalarımız devam edecek. Toplum olarak esnaf olarak özellikle kadınlara hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım bu ilk ve son olur” diye konuştu.