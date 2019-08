CHP’li Göker Salda Gölü’nü kurtarmak için kampanya imza sayısı 200 bini aştı

Göker'in Change.org/SaldayaDokunma başlığıyla başlattığı, “Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılmasını ve gölün yok olmasını istemiyorum” kampanyasında imza desteği 200 bini aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Salda Gölü'nde 300 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi inşa edileceğini açıklamıştı.

Göker, kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mars yüzeyinde bulunan toprak yapısıyla benzer özellikler taşıyan Salda Gölü, dünya üzerindeki 2 bölgeden biri olmasının yanı sıra akademik çalışmalara da konu edilmiş bir doğa harikasıdır. Bakan'ın geçtiğimiz Ocak ayında Salda'ya Millet Bahçesi yapılacağını açıklamasının ardından başlattığımız imza kampanyasına destek her geçen gün artıyor.” dedi.

“Salda Gölü'ne ihanet eden bu tarz projelere karşı mücadelemiz her zaman ve her platformda sürecektir.” diyen CHP'li Vekil, Change.org'daki kampanyaya destek veren tüm çevre dostlarına teşekkürlerini iletti.

Kampanyaya Change.org/SaldayaDokunma adresinden ulaşabilirsiniz.