CHP’li Kaftancıoğlu’ndan 4 Ekim mesajı: Onlar eşya değil, satın almayın

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Kadıköy Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Kaftancıoğlu, önce yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı sonrasında da barınaklardaki köpekleri sevdi.

“GEÇİCİ BİR HEVES DEĞİL”

Hayvanların satın alınmaması gerektiğini söyleyen Kaftancıoğlu, “Onlar bir oyuncak değil, onlar bir eşya değil. Hele ki onlar doğum günlerinde, evlilik yıldönümlerinde hediye edilecek geçici bir heves değil. Onlar da dünyadaki bütün canlılar gibi yaşama, korunma ve barınma hakları olan canlılar. O yüzden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde herkese şunu söylemek isterim; satın almayın, lütfen sahiplenin. Siz sahiplendiğinizde onlar sizi öyle bir sahipleniyor ki dünya çok daha güzelleşiyor ve anlam kazanıyor” dedi.

SAHİPLENDİĞİ KÖPEĞİ ANLATTI

Kaftancıoğlu, doktor olarak mecburi hizmetini gerçekleştirdiği Sivas'ın Suşehri ilçesinde sahiplendiği köpeğini de anlattı. Kaftancıoğlu, “Benim ilk sahiplendiğim köpeğin ismi Sarı idi. İlk mecburi hizmet yaptığım yıllarda Sarı'yı 20 günlükken sokakta bulmuştum. Veteriner hekim arkadaşların ‘Kesinlikle yaşamaz' dediği ama uzun bir çabayla yaşattığımız, onun da beni sahiplenmesiyle yaşama azmi yüksek bir canlıydı. Benim köpeğimdi Sarı ama ben ona köpek bile diyemiyorum. O, benim yol arkadaşımdı. Ne yazık ki Sarı'yı yıllar sonra bir trafik kazasında kaybettik. Şimdi Sarı'nın eksikliğini doldurmayan ama en az Sarı kadar benimle birlikte olan Rocky var” diye konuştu.