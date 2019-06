CHP’nin gündemi yeni anayasa

Ekonomide düze çıkmanın tek yolunun da kamuda liyakat, ekonomi kurumlarında bağımsızlık ve denge ve denetim mekanizmasının çalışması olduğunu vurgulayan CHP yönetimi, krizin tek adam rejimine aşılamayacağını savunuyor. Yapılan araştırmalarda da, vatandaşın “Tarafsız cumhurbaşkanı” isteğinin altı çiziliyor. Referandum yapılması durumunda büyük bir çoğunluğun buna ‘'Evet'' diyeceği de vurgulanıyor.

SORUNUN KAYNAĞI

Kılıçdaroğlu bu konuda, “Darbe hukukundan arınmış bir Anayasa istiyoruz. Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusunda bir referandum için her an hazırız. Temel sorun rejim değişikliğinin ortaya çıkardığı büyük buhrandır. Rejim değişikliği sorunları derinleştirdiği için devlette liyakat ortadan kalktığı için ucube bir yönetimle karşı karşıyayız. İki idare var. Biri saray, diğeri ise devlet. Birinde liyakat diğerinde saraya sadakat esas. O nedenle hayatımızın her alanında sorun yaşıyoruz” dedi.

CHP liderinin hafta başında tüm siyasi partilere yeni anayasa ve tarafsız cumhurbaşkanlığı referandumu için yaptığı çağrının devam etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerin liderleri ile bu konuda görüşebileceği de belirtildi. CHP Parti Meclisi de 1 Temmuz günü toplanacak. Tüm milletvekilleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılacağı toplantıda, İstanbul seçimleri ile ‘'Tarafsız Cumhurbaşkanı'' konusu ele alınacak.