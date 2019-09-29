Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan GSM operatörleriyle ilgili açıklama!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı kopmalar yaşanmıştı. Vatandaşlar tarafından da büyük tepkiyle karşılanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamada bulundu. Oktay, "GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak" ifadelerini kullandı. Oktay, İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiasıyla ilgili de "Afetin yönetimi davet beklemez" dedi.

18:29 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan GSM operatörleriyle ilgili açıklama!

AYRINTILAR GELİYOR…

Cumhurbaşkanı istanbul
Son güncelleme: 19:09 29.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more