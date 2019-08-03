Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani kilisesinin temeli atılıyor

Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli bugün atılacak. Yeşilköy’deki eski Katolik Mezarlığı’nın kullanılmayan bölümüne inşa edilecek kilisnenin temek atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Süryani cemaatinin bağışlarıyla 2 yıl içinde tamamlanması planlanan kilise için Papa’dan izin alındı. Yeşilköy’deki mezarlığn boş bölümünde yapılacak kilise için, bölgede kayıp mezar olup olmadığı da araştırılmıştı. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bize çok desteği oldu. Temel atma töreninde bizi onurlandırdıklarında mutluluğumuz bir kat daha artacak. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi, kadim kiliselere ait Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise olacak. Cumhurbaşkanımız hem kilise iznini veren hem de temel atma törenine katılan ilk devlet başkanımız olacak. İnşallah açılış kurdelesini de kendisinin kesmesini istiyoruz” dedi.

Susın, “Cemaatimizin bağışlarıyla 2 yıl içinde kilisemizi tamamlayarak ibadete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kilisenin mezarlığın yanındaki boş kısma yapıldığını söyleyen Susin, proje sürecinde arazide kayıp mezar olup olmadığının da araştırıldığını, daha sonra Anıtlar Kurulu'nun da projeyi onayladığını belirtti. Proje için Papa'dan da izin alınmıştı.

İstanbul’da 18 bin Süryani yaşıyor

İstanbul'da tahminlere göre yaklaşık 18 bin Süryani yaşıyor. Süryani nüfusunun en yoğun olduğu semt Yeşilköy. Bu nedenle kilisenin Yeşilköy'de inşa edilmesine karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilköy'de bir araziyi Süryanilere tahsis etti. Ancak tahsis edilen arazi, eski Katolik Mezarlığı. 1950'li yıllara kadar kullanılan mezarlığa bir daha gömü işlemi yapılmamış. Arazinin tahsis edilmesinden sonra Süryani Vakfı, kilise inşaatının başlaması için gerekli başvurularını yaptı. İstanbul Koruma Kurulu, söz konusu inşaat için gerekli izinleri verdi. İnşaat için çalışmalar başladı. Ancak Yeşilköy Katolik Vakfı, arazinin tahsis edilmesi işlemine karşı dava açtı. Açılan davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araziyi kilise için tahsis edemeyeceği belirtilerek işlemin iptal edilmesi ve araziyle ilgili tedbir kararı alınmasını istedi. Mahkeme, dava süreci devam ederken araziye tedbir kararı koydu. İnşaat çalışmaları durdu.

Diplomasi trafiği

Kilise inşaatının yeniden başlaması için Süryani toplumu yoğun bir diplomasi trafiğine başladı. Konu Vatikan'a Papa Francis'e kadar taşındı. Görüşme trafiği sonuç verdi. Katolik Vakfı, arazi üzerindeki tedbir kararını kaldırttı. Arazinin tahsisiyle ilgili dava süreci ise devam ediyor.