Doktor vekilin ’filtre’ sıkıntısı

Kömürle çalışan, 11 şehirde kurulu toplam 15 termik santral 2013 yılında özelleştirildi. Şirketlere, bacalarına filtre taktırmak üzere tam 6 yıl süre verildi. Devlet, şirketlere bu iş için 535.7 milyon lira da teşvik dağıttı. Paralar alındı, sürenin sonuna gelindi ancak koca şirketler kılını kıpırdatmadı. Aradan geçen 6 yılda, santrallerin çevresinde astım, bronşit gibi hastalıklar sıradan hale geldi, kanser ölüm vakaları katlandı.

Santrallere filtre için bir tek kazma vurmayan şirketler yıl sonunda kesilecek cezadan kurtulmak için Ankara’ya baskı kurdu. 2 buçuk yıl daha süre tanınmasını istiyorlardı. Yasa teklifi hazırlandı. Seçim öncesi gündeme geldi. Kamuoyunun büyük tepki göstermesi üzerine geri çekildi. Ancak peşini bırakmadılar. Geçtiğimiz günlerde tekrar TBMM gündemine getirildi. Hem de bir torba yasanın içinde saklanarak… Şirketleri filtre masrafından kurtaracak ama onlarca insanın daha kanser olmasına neden olacak yasa AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Oylamaya 49 MHP'li vekilden 35'i katılmadı. Katılan 14 vekilin tamamı kabul oyu verdi. Biri de MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'dı. Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı bir tıp doktoru olan Aycan’ın da kabul için el kaldırması herkesi şaşırttı. Zira, termik santrallere filtre takılması konusundaki hassasiyetiyle, hatta mücadelesi ve bu konudaki dik duruşuyla tanınıyordu.

ÖNCE “MÜCADELE EDECEĞİZ” DEDİ

Sefer Aycan, geçtiğimiz günlerde RS FM'de Atilla Güner'in konuğu olmuş ve “Termik santrallerin bir dakika dahi filtresiz çalışması kabul edilemez, yasanın çıkmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullanarak çok net ve kararlı mesajlar vermişti. Aycan programda özetle şunları söylemişti:

“Ben milletvekiliyim aynı zamanda tıp doktoruyum. Halk sağlığı uzmanıyım. Ben milletvekili olmadan önce de termik santralle mücadelemi veriyordum. Zaten termik santraller filtresi olmadan bir gün bile çalışmamalı. Yani süre vermeyi asla doğru bulmuyorum. Bu zamana kadar verilen süreler bile yanlıştı. Firmaların da bu güvene layık olmadığını düşünüyorum. Çünkü defalarca verilmiş süreyi iyi kullanmadılar. Gereğini yapmadılar.”

Yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis çoğunluğuna dikkat çeken MHP'li vekil Aycan, “Onları ikna etmemiz lazım. Hala onun mücadelesini veriyoruz. Genel Kurul'a geldiğinde tekrar çekilebiliriz. Çünkü geçen Mart ayında benzer bir durum oldu. O zaman da gündeme gelmişti. Sonra geri adım atıldı. Şimdi tekrar komisyonda eklenmiş ama Genel Kurul'da mücadelesini vereceğiz çıkartılması için. Akciğer hastalıklarının, kanserin direkt sebebi. Ve bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Doğaya zararı var, bitki örtüsüne zararı var, toprağa zararı var, suya zararı var. Bunlar net, tartışma konusu bile edilemez. Mutlaka bunların dikkate alınması gerekiyor, süre verilmesini yanlış buluyorum” demişti.

MECLİS’TE KABUL ETTİ

SÖZCÜ önceki günkü oylamadan sonra Sefer Aycan’a ulaştı. Zehir saçan termik santraller konusunda her zamanki tutumundan neden vazgeçtiğini sorusuna “Grubumuz bir karar verdi. İşletmelere bir süre verip, denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o maddeyi destekledi. Bu şekilde” cevabını verdi. Termik santrallerin filtresiz çalışmasının uygun bulmadığını ifade eden Aycan, SÖZCÜ'nün konuyla ilgili diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

MUHALEFET OYLAMAYA İLGİSİZ

Genel Kurul’daki oylamaya, 203 AKP’li katıldı tamamı kabul oyu verdi. 139 CHP’li vekilden 114'ü, 62 HDP’li vekilden 58'i, 39 İYİ Parti vekilinden 32'si katılmadı. CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladı.