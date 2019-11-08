Dört kardeşin ölümünde dram dolu detaylar!

Tugay SADAY,Habip ATAM/İSTANBUL

Fatih’teki olayla ilgili çalışmalarını sürdüren uzman ekipler, 4 kardeşin Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki evlerinde inceleme başlatmıştı.

İncelemelerde evin salonunda bulunan masada 4 su bardağı dikkat çekti. Ekipler, intihar eden kardeşlerin siyanürü su ile aldığı üzerinde duruyor.

EŞ ZAMANLI İNTİHAR

Yapılan incelemeler ışığında uzman ekipler, uzun süredir birlikte yaşayan kardeşlerin intihar kararını da birlikte almış olabileceğini belirtti. Ön incelemede de vücut reaksiyonlarının birbirine benzer olması ve ölüm anlarının birbirine yakın olması, eş zamanlı siyanür kullanımı ihtimalini de güçlendirdi. Öte yandan siyanürün ölümün hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için tercih edildiği üzerinde duruluyor.

“SİYANÜRÜ KİMİN GETİRDİĞİ” SORUSUNA CEVAP ARANIYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda 4 kardeşin siyanür alarak intihar ettiğinin kesinleşmesi üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Siyanürü kimin getirdiğini araştıran polis, kardeşlerin ilişkilerini ve cep telefonlarını incelemeye aldı. İntiharda kullanılan siyanürün türevini de araştıran ekipler, siyanür tedarikçisini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MEVSİMLİK MANKEN ÇIKTI! 4 AYDIR MAAŞ ALMAMIŞ

Sözcü'ye konuşan Oya Yetişkin'in arkadaşları, “Oya Mimar Sinan Üniversitesi'nde sözleşmeli çalışıyordu. Yaz tatili olduğu zaman da işsiz kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla en son geçtiğimiz haziran ayında maaş almıştı. Yaklaşık 4 aydır yaz tatili olduğu için maaş almıyordu. Bu durumda ekonomileri iyice bozuldu. Hatta bir gün sohbet esnasında Oya, ‘Bir gün 4 kardeş araba kiralayıp uçurumdan aşağı atacağız' demişti. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ölümü birkaç kez gündeme getirmişti” dedi.

“SİYANÜRÜN KİŞİLERE SATIŞI YASAK”

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, zehirli kimyasal maddelerin satışıyla ilgili, Türkiye Kimya Mühendisleri Odası üyesi Prof. Dr. Neşet Kadırgan Sözcü'ye değerlendirmelerde bulundu. İzmir'de geçtiğimiz mayıs ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını öldürmesinin ardından siyanürle ilgili çalışmalara başladığını anlatan Kadırgan, “Siyanür ‘güçlü zehirler' grubunda değerlendirilir. Karbondioksit zehirlenmesine benzeyen bir özelliği var. Yönetmeliğe göre, siyanürün, laboratuarlara ve firmalara satılması gerekir. Bireysel olarak satışı yasak. Ancak 3 ay öncesinde internette bile satışı vardı” diyerek, bu zehire ulaşmanın o dönem çok kolay olduğunu belirtti.

“SİYANÜR ÜLKEMİZDE İMAL EDİLMİYOR”

Kalkan'ın anne ve babasını öldürmesinin ardından internet üzerinden siyanür satışı yapan birçok firmanın bu uygulamadan vazgeçtiği öğrenilirken; Prof Dr. Neşet Kadırgan, ülkemizde siyanür imal edilmediğini tamamının ithal edildiğini söyledi. Kadırgan, öldürücü zehir etkisi olan kimyasalın yüzde 90'ının altın madenciliğinde, bir kısmının ise metal kaplamada kullanıldığını aktardı.

“FİRMALAR ÜZERİNDEN İZ SÜRÜLEBİLİR”

İthal ürün olduğu için ülkemize girişinin ithalatçı firmalar üzerinden belirlenebileceği bilgisini veren Kadırgan, “Siyanür satan firmalardan iz sürerek, bireylere bu ürünü satanları tespit etmek mümkündür. Nasıl ki ‘saf etil alkolü' herkes alamıyor. Bunun denetimi yapılıyorsa, siyanür için de ilgili bakanlıkların denetim yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.