Ekrem İmamoğlu ile yayın yapan Ahmet Hakan’a Turgay Güler benzetmesi! | Son dakika

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdi.

Programın içerisinde de İmamoğlu’nun sözünü sık sık kesen Ahmet Hakan, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu’nu konuk olarak programına alan Turgay Güler’e benzetildi. Güler’in yaptığı programdan sonra İmamoğlu’nun oyunun arttığı yorumları da yapılmıştı.

İLGİLİ HABER Programına çağırdı; söz hakkı tanımadı! İmamoğlu'ndan yandaş sunucuya ayar...

Sosyal medyada yoğun tepki çeken Hakan’a yöneltilen eleştirilerden bazıları şöyle;