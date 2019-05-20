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Ekrem İmamoğlu ile yayın yapan Ahmet Hakan’a Turgay Güler benzetmesi! | Son dakika

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu CnnTürk'teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Programın birçok yerinde konuğu İmamoğlu'nun sözünü kesen ve programı söylediği saatten erken bitiren Hakan'a sosyal medyadan büyük tepki geldi.

23:49 -
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Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan’a program sırasında ve sonrasında vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

 

 

Başlangıçta programın 3 bölümden oluşacağını belirten Hakan daha sonra programı yaklaşık 30 dakika erken bitirdi.

 

Programın içerisinde de İmamoğlu’nun sözünü sık sık kesen Ahmet Hakan, 31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu’nu konuk olarak programına alan Turgay Güler’e benzetildi. Güler’in yaptığı programdan sonra İmamoğlu’nun oyunun arttığı yorumları da yapılmıştı.

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Sosyal medyada yoğun tepki çeken Hakan’a yöneltilen eleştirilerden bazıları şöyle;

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23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 00:38 21.05.2019
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