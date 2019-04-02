Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte ilk ziyaretini Anıtkabir’e giderek gerçekleştirdi.

İmamoğlu’nu Anıtkabir bahçesinde yüzlerde vatandaş karşıladı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU”

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ekrem İmamoğlu, imzasını ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ şeklinde attı.

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuvâ-yi Milliye ruhunun 100. Yılının içerisinde, aynı ruhla 21. Yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum.

SAYGILARIMLA EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

EKREM İMAMOĞLU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

02.04.2019”

