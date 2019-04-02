Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı. Kendisini büyük bir kalabalığın karşıladığı İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' şeklinde imzaladı.

Yavuz ALATAN
15:35 -
Haberler Gündem

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte ilk ziyaretini Anıtkabir’e giderek gerçekleştirdi.

İmamoğlu’nu Anıtkabir bahçesinde yüzlerde vatandaş karşıladı.

FOTO: SÖZCÜ / Yavuz ALATAN

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.

FOTO: SÖZCÜ/ Yavuz ALATAN

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU”

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ekrem İmamoğlu, imzasını ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ şeklinde attı.

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığınız Kuvâ-yi Milliye ruhunun 100. Yılının içerisinde, aynı ruhla 21. Yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarınızdan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum.

SAYGILARIMLA EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

EKREM İMAMOĞLU
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
02.04.2019”

İLGİLİ HABERİmamoğlu'ndan saygı duruşu sonrası Atatürk'e duaİmamoğlu'ndan saygı duruşu sonrası Atatürk'e dua

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:49 02.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more