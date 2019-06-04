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En uzun bayramlaşma kuyruğu! Hamo Ağa’nın torunları…

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Hamo ağa" olarak bilinen İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan’ın 300 torunu, dedelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlamak için sıraya girince uzun bir kuyruk oluştu.

13:14 -
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Bismil ilçesinde 4 eşi, 56 çocuğu ve 300'den fazla torunu bulunan “Hamo ağa” lakaplı Mehmet Arslan, torunlarıyla bayramlaştı.

FOTO:İHA

Bayramlaşma esnasında evinin önünde uzun kuyruk oluşan Arslan, ailesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Bayram namazı sonrasında köydeki evleri tek tek dolaşıp, kabir ziyaretinde bulunan Mehmet Arslan, sıraya giren torunlarıyla tek tek bayramlaşarak şeker dağıttı.

FOTO:İHA

Torunlarının bayramını kutladığı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayramını kutlayarak, çocukları ve 300 torununun ölene kadar devletin yanında olduğunu söyledi. (İHA)

Son güncelleme: android-time 14:03 04.06.2019
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