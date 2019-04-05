Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika seçim açıklaması: Diğerleri nal topluyor

Erdoğan şunları söyledi:

“Olayın seçim süreci bitmiştir, mahkeme süreci başladı. Ağzı olan konuşuyor çünkü yaşamamışlar. Mahkeme sürecinin patronu YSK’dır.

Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK var. YSK mahkeme sürecini adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Sağ olsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar.

Herkes haddini bilecek.

30 büyükşehrin 15 tanesini biz aldık. Aldığımız oy yüzde 53.3’tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oyu yüzde 47 bile değil.

İlde (İl Seçim Kurulu) alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için nihai merci, Yüksek Seçim Kuruludur. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir.

Buraya itiraz etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değil. Şu anda da İstanbul’da yapılan Yalaova’da Ankara ve diğer birçok ilde yapılan budur. Muhalefet birçok şey söylüyor. Türkiye genelinde 30 büyükşehirin 15 tanesini aldık. MHP bir tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy yüzde 53.3, buraya gelmiş vaziyetteyiz. Bunu tüm milletimin bilmesi lazım.

İçişlerimize karışmak isteyen ABD’nin bunu bilmesi, Avrupa’nın bunu bilmesi lazım. Siz haddinizi bilin. Kendi ülkenizde bunun itirazını yaptınız. Herkes haddini bilecek. Türkiye’de katılımıyla yüzde 83’e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi verilmiştir. İllerde ise 51 ilin 24 tanesini biz 10 tanesini MHP almış Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor.

Bir Anıtkabir olayı yaşandı. Beyefendi İstanbul’dan çıkıp gidiyor. Mazbatanı almadığın halde Anıtkabir’in protokol işleminden haberi yok. Onlar da yanlış kılavuzluk yapıyor. Böyle bir şeyi yazma hakkın yok.

Biz 51 ilin 24’ünü almışız, 10’un MHP almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511’ini biz almışız, 135’ini MHP almış, toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini almıştır.

Bunların bir ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202’sini biz aldık. MHP 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Diğerleri nal topluyor. Millet Cumhur İttifakı’na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık.

Ben cumhurbaşkanıyım. Ben aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanıyım. Böyle muhalefetin ifade ettiği gibi şeyler söz konusu değil.”